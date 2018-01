Tentative de bloquer le transfert de Jawad Bendaoud à son procès : "Ce n'est pas acceptable" pour la garde des Sceaux

"Ce n'est pas acceptable", a affirmé d'un ton menaçant la garde des Sceaux. "Je rappelle que les personnels pénitentiaires ont un statut spécial, précisément parce qu'ils sont en charge de la gestion et de la surveillance des détenus, que c'est une mission qui ne peut pas connaître d'interruption comme bien entendu le sujet des extractions de prisonniers qui est crucial donc cette position n'est absolument pas acceptable", rappelle Nicole Belloubet. Elle appelle les syndicats et le personnel pénitencier à penser aux victimes des attentats du 13 novembre. "À ce procès, ce n'est pas seulement le cas de ce détenu mis en cause qui compte, c'est aussi celui des victimes civiles qui seront présentes, il y en a plus de 450, et qui attendent ce procès avec impatience", affirme la ministre de la Justice.