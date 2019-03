Ouverture du procès en appel d'Abdelkader Merah : "Que l'on sache la vérité", implore la mère d'une des sept victimes

"C'est dur d'être là. On espère que cette fois la justice ira jusqu'au bout et condamnera le frère de l'assassin pour complicité, parce qu'il est complice. Ce sont des monstres", a déclaré à la presse Samuel Sandler, qui a perdu son fils Jonathan et deux petits-enfants.





Latifa Ibn Ziaten, qui a perdu son fils militaire, est "sûre et certaine" de la complicité d’Abdelkader Merah dans les crimes commis par son frère. "J'espère un procès plus digne. Qu'il y aura plus de lumière, et qu'on ira vers la vérité", a-t-elle déclaré ce lundi. Ce premier procès, c'était un spectacle, c'était trop dur pour les familles. Certains avocats ont oublié qu'on était là". La mère de famille endeuillée ajoute : "Je n'ai pas besoin de ses excuses. Parce que c'est trop tard. Mais au moins que l'on sache la vérité. Je voudrais, avant de quitter ce monde, savoir pourquoi son frère a tué mon fils. J'attends, avec patience."