Ce que l'on sait de l'attentat déjoué en France

"Ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire des poisons à base de ricine", a poursuivi le ministre. "On suit un certain nombre de personnes sur des réseaux. Ils se trouvent que eux étaient sur Telegram. Nous avons pu les déceler, déceler ce projet d'attentat, et nous avons pu les arrêter." Selon nos informations, les vidéos consultées portaient également sur les attaques au couteau.





Sur la messagerie cryptée prisée notamment par les djihadistes, il confiait à un complice basé en Syrie à être prêt à réaliser une opération kamikaze dans un bus ou dans une école. En garde à vue, l'individu, incarcéré depuis à Fleury-Mérogis, a reconnu avoir tenu ses propos mais a assuré qu'il ne serait jamais allé jusqu'au bout.





Dans un communiqué publié à la mi-journée, le ministre a détaillé les conditions de ces arrestations. Et Gérard Collomb de vanter la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), voté le 30 octobre dernier. Celle-ci a permis de réaliser une visite domiciliaire, laquelle a permis de découvrir des éléments "qui ont permis la mise en cause ultérieure de l’individu. " "Depuis le vote de la loi SILT, 18 autorisations de procéder à des visites domiciliaires ont été délivrées par le juge de la liberté et de la détention de Paris. Parmi ces 18, 12 ont été obtenues au cours des deux derniers mois, signe de la montée en puissance du dispositif", précise le communiqué.