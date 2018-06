VIDÉO - Dealers présumés relâchés dans le Val-d'Oise : "Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement", insiste le porte-parole du ministère de la Justice

Pour Virginie Duval, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, cette affaire résume bien le manque de moyens criants. "On a tellement peu de magistrats, qu'on fait tout à flux tendu et dès qu'il y a un grain de sable, on n'y arrive plus", dit-elle. Et dans cette affaire, "le grain de sable, c'est la maladie de la présidente de la correctionnelle".





Même son de cloche de la part de Juliette Demaldent, avocate de l'un des prévenus, qui va plus loin : "Et même si un juge avait été disponible, on n'aurait pas été satisfait qu'un magistrat prenne l'affaire au pied levé en ne connaissant rien du dossier. Ca ne s'improvise pas, il faut le préparer", souligne-t-elle.