Tribunal de Pontoise : une juge malade, huit dealers présumés relâchés

"Le manque de moyens de la justice en France est réel", souligne Me Juliette Demaldent, l'avocate d'un des prévenus. "C'est dramatique, on a des dossiers qui doivent être audiencés dans les deux mois de l'ordonnance de renvoi rédigée par un juge d'instruction et qui sont en réalité aujourd'hui audiencés à six mois, ce qui est le maximum de ce qui est possible. Et encore, on utilise un artifice juridique qui permet de renvoyer deux fois le dossier pour atteindre le délai de six mois", poursuit-elle.