Trois Gilets jaunes condamnés à de la prison ferme pour avoir vandalisé des radars

De la prison ferme pour avoir vandalisé des radars. Trois Gilets jaunes ont écopé, vendredi 21 février, de peines de prison ferme allant de quatre à six mois, au tribunal de Tours. Deux autres Gilets jaunes ont, eux, été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis. Ils étaient tous les cinq jugés en comparution immédiate, après avoir reconnu avoir incendié quatre radars sur les communes de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours et La Ville-aux-Dames, entre les 5 et 19 février.

Ils avaient été surpris par les gendarmes, mercredi 19 février, en train d'installer des pneus et du carton au pied d'un radar tourelle. A l'issue d'une fouille dans leurs deux véhicules, ces derniers avaient découvert un allume-feu et un briquet. Ils avaient alors reconnu avoir incendié quatre autres radars quelques jours plus tôt. Deux radars avaient été incendiés le 5 février à Joué-lès-Tours et deux autres, le 12 février, à Chambray-lès-Tours et à La Ville-aux-Dames.