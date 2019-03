Tuerie du musée juif de Bruxelles : Mehdi Nemmouche condamné à la réclusion à perpétuité

"Lâche", "dangereux" et sans la moindre "compassion": Mehdi Nemmouche a été condamné dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars à la réclusion à perpétuité pour les quatre "assassinats terroristes" commis en 2014 au musée juif de la capitale belge. Ce délinquant multirécidiviste, radicalisé en prison et passé par la Syrie, a été reconnu coupable d'avoir abattu, le 24 mai 2014 au Musée juif, les Israéliens Miriam et Emmanuel Riva, 53 et 54 ans, ainsi qu'un employé belge de 26 ans, Alexandre Strens, et une bénévole française de 66 ans, Dominique Sabrier.