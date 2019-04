Un agriculteur en conflit contre Monsanto depuis 12 ans attend une décision de justice jeudi

Aujourd'hui, il réclame "plus d'un million d'euros" d'indemnisation au groupe Bayer, notamment au titre des troubles neurologiques qu'il subit. Depuis les premières inhalations du produit, le céréalier dit vivre un calvaire, entre des amnésies, des vertiges, et des comas à répétition. Eve Duminy, l'une des avocates du groupe Bayer, avait réfuté en bloc ces maux. L'avocate avait déclaré qu'il n'y avait "aucun témoin direct de ce qui s’est passé" et avait ajouté que "tous les maux dont s’est plaint Paul François, pendant des mois et des années après l’inhalation sont impossibles, ils ne peuvent pas exister".





La durée et le coût de son combat contre un tel géant de l'industrie agro-chimique avait contraint Paul François à lancer, il y a deux ans, une collecte de fonds sur Internet. Intitulée "Faire condamner Monsanto c'est possible", l'agriculteur avait ainsi récolté près de 75.500 euros.