Un an de prison ferme pour avoir caché son enfant pendant six ans

Le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a dû juger une affaire pas banale ce mardi. A la barre, une mère de 53 ans jugée pour avoir enlevé puis caché pendant près de six ans, du 24 septembre 2013 au 5 juin 2019, son fils, né en Australie où réside le papa. Reconnue coupable de "soustraction d’enfant par ascendant", elle a été condamnée à un an de prison ferme, sans mandat de dépôt. Par conséquent, alors qu’elle comparaissait détenue, la quinquagénaire, atteinte d’une maladie dégénérative, va être immédiatement libérée, selon son avocat.

Vont suivre près de six années de quasi clandestinité, entre Reims et la Meurthe-et-Moselle. Six années durant lesquelles son fils va être déscolarisé et les changements de logements nombreux. Alors qu’elle était visée par une commission rogatoire internationale, elle a finalement été arrêtée le 5 juin 2019 au CHU de Reims, établissement où elle se rendait souvent pour soigner sa maladie. Immédiatement placée en détention provisoire pendant que son fils était renvoyé chez son père en Australie, où il vit actuellement, la mère de famille a essayé d’expliquer son geste devant le tribunal.