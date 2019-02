Un an de prison ferme pour un "frotteur" du métro parisien

L'agresseur, originaire du Bangladesh, vivait en France depuis huit ou neuf ans, selon Le Parisien. Résidant à Pierrefite, en Seine-Saint-Denis, il a été retrouvé grâce aux plaintes des victimes, qui ont pu être recoupées par le biais des images de vidéo-surveillance par la brigade des réseaux ferrés et la brigade de protection des mineurs. Lors du procès, qui s'est tenu à huis-clos à la demande de l'avocate des victimes, il a reconnu l'intégralité des faits.





"Il donne des explications en lien avec sa solitude (...) et sa frustration sexuelle", a expliqué son avocat, qui dénonce "une justice expéditive". Me Dominique Bréard aurait souhaité une expertise psychiatrique complémentaire. "On n’a aucune garantie à sa sortie", regrette-t-il, estimant que l'agresseur "n’a sans doute pas compris sa peine".





Le tribunal a ordonné son maintien en détention. Au-delà de la peine de prison, l'homme a été condamné à verser 2.500 euros à chacune des victimes. Il a également été soumis à plusieurs obligations, notamment suivre des soins, ne pas exercer d’activité en contact avec les mineurs, et ne plus fréquenter le métro parisien. Une condamnation plus sévère que pour un "simple" frotteur, la présidente de la 15ème chambre du tribunal correctionnel jugeant qu'il avait "fait quelque chose de beaucoup plus grave".