Un détenu introduit une piscine gonflable dans sa cellule (et écope de trois mois de prison ferme en sus)

"Quand on ne travaille pas en prison, on a seulement droit à trois douches par semaine", avait-il plaidé à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Cela n'a pas suffi pour inciter à la mansuétude... Egalement pourvu, selon nos confrères de 20 Minutes d'un adaptateur wifi, d'un smartphone récent et de quatre grammes de cannabis, l'homme a été condamné à trois mois de prison ferme.