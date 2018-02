Un homme de 29 ans jugé mardi pour atteinte sexuelle sur une fillette de 11 ans

A rebours de l'analyse du parquet, Me Carine Diebolt, l'avocate de la jeune fille et de ses parents, estime, elle, que tous les éléments constitutifs du viol sont réunis dans cette affaire : outre la pénétration sexuelle, la "contrainte morale" (qui résulte de leur différence d'âge), la surprise, la violence ("il s'est montré agressif dans l'ascenseur", où elle lui a fait une fellation) et la menace ("il a menacé de ruiner sa réputation dans la cité si elle parlait"). Et d'abonder : "La question du consentement d'une enfant de 11 ans ne devrait même pas se poser".





Deux associations de protection de l'enfance, L'Enfant bleu et La Voix de l'Enfant, seront à ses côtés sur le banc des parties civiles. "C'est un dossier vide, il n'y a rien contre mon client, excepté l'état civil de la jeune fille, qu'il ne connaissait pas", juge au contraire Me Marc Goudarzian auprès de l'AFP. L'avocat de la défense fait valoir que la victime présumée, dont la puberté a été précoce, "fait plus que son âge" et que "dans l'esprit de son client, elle avait 17 ans". "Pour lui, elle était plus âgée et pour elle, il était plus jeune", résume-t-il. L'avocat, qui promet des "révélations" lors de l'audience, tâchera de démontrer qu'elle a chargé le prévenu "pour se racheter une conduite" auprès de ses parents.