Un jeune handicapé expulsé par des CRS sur l'A9: que s'est-il passé ?

Ce post a été relayé en France sur les pages Facebook Info Gilet Jaune et Gilet Jaune, sans information complémentaire. A La Loupe a cherché à en savoir plus.

Ce lundi 11 novembre, des centaines de manifestants ont bloqué l'autoroute entre la France et l'Espagne (A9 et AP-7), au niveau du viaduc de Perthus, à l'aide de leurs véhicules, de camping-cars et de glissières de sécurité arrachées. Leur but : obtenir un écho international pour dénoncer la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants indépendantistes catalans à de lourdes peines de prison et forcer l'Espagne au dialogue.

L’organisation Tsunami Democràtic, à l'origine de la mobilisation, avait annoncé un blocage de trois jours et la préfecture avait publié un arrêté de réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A9 débutant à 21 heures le 11 novembre.