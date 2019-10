Un policier condamné pour avoir insulté ses collègues lors d'une manifestation de Gilets jaunes

JUSTICE - Un capitaine de police qui avait traité ses collègues de "bande de pédales" lors d'une manifestation de Gilets jaunes, jugé pour outrage et rébellion, a été condamné ce vendredi à 2000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris.

Repéré et arrêté plus tard, ce sympathisant Gilet jaune a opposé de la résistance, ce qu'il a contesté. Le tribunal l'a d'ailleurs relaxé des faits de rébellion et débouté les parties civiles de leur demande de dommages et intérêts.