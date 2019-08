Un ultra-nationaliste qui projetait un attentat contre des minorités et Emmanuel Macron en 2017, renvoyé en correctionnelle

Lors de l'interpellation de Guillaume M., non loin de son domicile en juin 2017, à Argenteuil dans le Val d'Oise, trois couteaux de cuisine avaient été retrouvés dans son véhicule. L'exploitation de son ordinateur avait révélé des recherches sur internet concernant des cibles potentielles, d'après une source proche de l'enquête. Il avait été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour provocation à la haine raciale et apologie du terrorisme, en 2016, après avoir vanté les gestes terroristes d'Anders Breivik, auteur de l'attentat survenu en Norvège en 2011 et qui avait fait 77 morts.





Ce projet du jeune homme avait ravivé le souvenir du 14 juillet 2002, lorsque Maxime Brunerie, militant d'extrême-droite de 25 ans, avait tenté d'atteindre le président Jacques Chirac avec un fusil 22 long rifle dissimulé dans un étui à guitare. Le tir avait été dévié par un spectateur. L'homme a été condamné en décembre 2004 à dix ans de réclusion criminelle. Il a été libéré en août 2009.