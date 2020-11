Une fois dehors, comment sont suivis les condamnés pour terrorisme ?

La loi du 10 août 2020 pose ainsi le seul et unique principe d’une condamnation à un suivi socio-judiciaire pour les personnes coupables d’actes terroristes. Mais Eric Dupont-Moretti ne compte pas rester sur ce revers et doit présenter dans un avenir "très proche" un nouveau projet de loi relatif au suivi des condamnés pour terrorisme.

Le garde des Sceaux a également l’intention "d’améliorer ce qui existe déjà", en l’occurrence les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). "C’est ce qui me permet à cet instant de vous dire qu’aucun terroriste sorti de prison ne sera laissé sans surveillance", relevait Éric Dupont-Moretti. Et pour cause, celles-ci représentent à elles-seules 57% des mesures prononcées à l’encontre d’auteurs d’actes terroristes sortant de détention, selon le Sénat qui a rendu un rapport sur le sujet le 26 février dernier.

Mis en place par la loi du 30 octobre 2017 et intégré au code de la sécurité intérieure, ce dispositif peut être pris pour une durée maximale d’un an. Il prévoit une surveillance des condamnés pour terrorisme par les services de renseignements ainsi que des obligations auxquelles ils doivent se soumettre, le pointage dans un commissariat ou l’interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés par exemple. Jugée trop stricte par le parlement, l’une de ces mesures, l’assignation sur le territoire de la commune ou du département, doit cependant arriver à échéance le 31 décembre prochain.

Dans son rapport de février, le Sénat indique que 205 personnes ont fait l’objet d’une mesure de ce type "entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2019". Et que dans le détail, 171 personnes ont été interdites de se déplacer en dehors d’un périmètre défini, 188 ont dû déclarer leur domicile, 178 ont été contraintes de pointer au commissariat ou à la gendarmerie, 97 ont été interdites d’entrer en relation avec certaines personnes et 6 ont dû signaler leurs déplacements à l’autorité administrative.