Val d'Oise : un homme devant la justice, accusé d'avoir tenté d'enlever quatre fillettes

L'histoire d'un quartier traumatisé. Entre mars et avril 2017, quatre petites filles de 8 à 12 ans avaient été agressées sur le chemin de l'école dans différents halls d'immeubles des Hauts de Marcouville à Pontoise. Selon les informations du Parisien, l'auteur présumé des faits va comparaître devant la cour d’assises du Val-d’Oise à partir de ce lundi. Le procès de cet homme, accusé de tentatives d'enlèvement et aujourd'hui âgé de 31 ans, doit durer quatre jours.

Pour comprendre cette affaire, il faut remonter trois ans plus tôt. Les 1er et le 24 mars 2017, puis les 22 et 27 avril, un homme s'en prend à plusieurs petites filles. Un communiqué d'époque de la police raconte que les agressions se ressemblaient grandement. Le ravisseur surgissait brusquement de l'ombre dans des halls d'immeubles, se saisissait de ses victimes, leur mettait "la main sur la bouche, menaçant de les tuer" et les emmenait dans les sous-sols.