La députée LR Valérie Boyer condamnée pour harcèlement moral et licenciement sans cause

La députée LR et ex-porte parole de François Fillon pendant la présidentielle 2017 Valérie Boyer a été condamnée en appel pour le harcèlement moral et le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son attachée parlementaire en 2013. Selon l'arrêt du 22 décembre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'élue des Bouches-du-Rhône a été condamnée à verser 17.000 euros à Marie-Laurence Macaluso.





L'arrêt, révélé ce lundi par le site Marsactu, allège la peine de Valérie Boyer, qui avait été condamnée en première instance à verser 37.000 euros à son ancienne collaboratrice. Cette dernière, embauchée en septembre 2007, avait interrompu son activité plusieurs fois pour cause de maladie en 2012, notamment durant les élections législatives. Elle a été licenciée en

janvier 2013, "pour absences longues et répétées perturbant le fonctionnement du cabinet parlementaire", selon l'argumentaire de Mme Boyer.