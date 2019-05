Var : la justice saisit les appartements d'un gilet jaune pour payer les dégâts

Deux gilets jaunes ont été interpellés dans le Var, lundi 13 mai, grâce à l'ADN et à la vidéosurveillance. Suspectés d'avoir endommagé huit radars et une station de service, ils ont fait l'objet d'une procédure rarement appliquée, celle du "casseur-payeur". La justice, qui s'est aperçue que l'un des casseurs n'était vraiment pas dans le besoin, vient de saisir ses appartements.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.