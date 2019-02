Véhicule de l’opération Sentinelle incendié à Paris : le suspect mis en examen

Samedi, la 13e journée de mobilisation des Gilets jaunes a réuni 51.400 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur et 118.222 selon le "nombre jaune", décompte réalisé par le mouvement. Dans la capitale, des incidents ont éclaté devant l'Assemblée nationale, où un manifestant âgé d'une trentaine d'années a eu une main arrachée.





Sur le parcours, du mobilier urbain et des distributeurs de banque ont été vandalisés et une dizaine de véhicules incendiés, principalement des voitures de luxe. Au total, 45 personnes ont été interpellées à Paris et 42 placées en garde à vue. Parmi ces dernières, 8 ont fait l'objet d'une comparution immédiate et 16 procédures ont été classées sans suite, a indiqué mardi le parquet de Paris.