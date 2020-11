Verdict attendu au procès Daval : Stéphanie, la soeur d’Alexia attend le mot "coupable"

Ils sont éreintés et attendent désormais le verdict. Stéphane, la sœur ainée d’Alexia – et son mari , Grégory Gay – ont vécu une semaine difficile au procès de Jonathann Daval. Une semaine au cours de laquelle, ils ont revécu l’horreur. "On n’avait pas imaginé que ce serait un tel marathon. On s’était préparés à entendre des horreurs mais c’était très long, on n’avait pas pris cette dimension", a réagi Stéphanie au micro de LCI. Plutôt que de réclamer telle ou telle peine, la soeur d'Alexia n'a qu'un souhait : "On attend le mot coupable, ça on l’attend".

"J'ai plus d'avenir (...) Je dois payer pour les actes que j'ai commis", a lâché vendredi ce trentenaire émacié aux allures de frêle adolescent, victime mercredi soir d'un malaise vagal en plein interrogatoire. Au terme de six jours d'audience - un de plus que les cinq prévus, tant les débats ont été nourris - la cour se retirera pour délibérer. Il faudra vraisemblablement plusieurs heures pour que les trois magistrats professionnels et les six jurés, cinq femmes et un homme, se forgent une intime conviction sur ce dossier hors norme.

Vendredi soir, les parties civiles ont réclamé une "peine à la hauteur" des "souffrances" endurées par les proches d'Alexia, a plaidé l'un de leurs avocats, Me Gilles-Jean Portejoie, évoquant les multiples revirements de Jonathann Daval qui avait un temps mis en cause sa belle famille, avant de s'accuser de nouveau. Alexia, "étranglée" pendant "quatre à cinq minutes" et qui a reçu "cinq à six coups de poing", a été "massacrée", a renchéri son fils, Me Jean-Hubert Portejoie.