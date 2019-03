Versailles : six mois de prison avec sursis pour l'auteur de tags antisémites dans le RER C

Un sexagénaire, auteur d'une cinquantaine de tags injurieux ou à caractère antisémite sur le RER C a été condamné samedi 2 mars à 6 mois de prison avec sursis, pour "dégradations de biens d'utilité publique". Il devra également indemniser la SNCF et s'astreindre à des soins. Cet homme, employé au conseil départemental des Yvelines, habitant de Versailles, avait été interpellé en flagrant délit, peu après 6h du matin, mercredi 27 février, en gare de Versailles Rive Gauche.





Il était l'auteur de nombreux tags en forme de croix gammées, "plus faciles à dessiner que la faucille et le marteau", a-t-il expliqué devant le tribunal, mais aussi d'autres phrases dont le caractère antisémite ne fait aucun doute : "Juden raus" (les juifs dehors),"Macron au four", "Macron à Dachau". Des éléments qui n'ont pas amené le tribunal à retenir la qualification d'"incitation à la haine raciale."