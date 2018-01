Victime de "Revenge porn", une adolescente nord-irlandaise est dédommagée par Facebook

Un accord confidentiel vient d'être passé entre le géant américain et une jeune nord-irlandaise, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Facebook s'engage ainsi à "rembourser les frais de justice" engagés. La victime avait entamé des poursuites au civil il y a quatre ans, en 2014, et réclamait des dommages et intérêts pour négligence, usage frauduleux d'informations personnelles et infraction à la loi sur la protection des données.





À l'époque, elle avait signalé la publication répétée sur une "shame page" d'une photo où elle était dénudée. Le réseau social avait échoué une première fois, en septembre 2016, à faire classer le dossier, clamant avoir supprimé la photo dès son signalement. Facebook a précisé avoir mis en place depuis mars 2017 des outils de lutte contre les pratiques dites de "revenge porn", qui consistent à diffuser des clichés ou vidéos intimes de proches.