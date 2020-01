À Nîmes, un homme condamné pour féminicide libéré à cause du délai de détention provisoire trop long

Ramon Cortès est accusé d'avoir harcelé, séquestré, violé, tué puis enterré son ex-compagne. Pourtant, il est sorti de prison ce jeudi, après six ans, uniquement de la détention provisoire. L'accusé n'a en effet toujours pas reçu de jugement définitif. Une condamnation à 30 ans de réclusion criminelle a déjà eu lieu en 2017, mais son avocat a aussitôt fait appel. Et depuis, plus rien.



