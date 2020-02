Affaire du faux Le Drian : l'ouverture du procès

Entre 2015 et 2016, Gilbert Chikli s'était autoproclamé ministre de la Défense. Grâce à un masque en latex et un courrier bidon, il contactait de personnalités comme Monseigneur André Vingt-Trois ou le milliardaire Bernard Arnault. Il leur demandait d'aider l'Hexagone à verser une colossale rançon pour sauver des otages français. Pour son avocat, il est simplement victime de sa réputation.



