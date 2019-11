"La justice a enfin compris que Fourniret est un tueur en série", estime l'avocat du père d'Estelle Mouzin

"La justice a enfin compris que Fourniret est un tueur en série", a expliqué à LCI Didier Seban. Dès lors un service d’enquête spécial a été saisi, avec "un juge qui connaît bien" l’ogre des Ardennes et son ex-femme, a expliqué Didier Seban. Et pour cause, la juge, Sabine Khéris est la première en 2004 à avoir obtenu les aveux des premiers meurtres de Michel Fourniret.

Alors que les enquêteurs "ont toujours dit qu’ils ne croyaient pas" à l’implication du couple dans la disparition d’Estelle, et que "des services différents enquêtaient séparément sur chacun des meurtres de Fourniret", l’affaire sera désormais suivie par des experts du couple. "Pour faire parler ces personnages, il faut les connaître parfaitement", a martelé l’avocat.

Mercredi 27 novembre, ce sera au tour de Michel Fourniret d’être interrogé par la juge Sabine Khéris. "Même si Fourniret n’est pas coupable", Didier Seban est persuadé que ce nouveau "paradigme" de l’enquête permettra d’élucider d’autres meurtres du couple.