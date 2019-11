Affaire Estelle Mouzin : Michel Fourniret mis en examen

C'est peut-être la fin d'une très longue impasse judiciaire. Michel Fourniret est mis en examen, ce mercredi 27 novembre, dans la disparition d'Estelle Mouzin en janvier 2003. Les juges estiment que l'Ogre des Ardennes est bien celui qui a enlevé, séquestré, puis tué la fillette de neuf ans. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



