Affaire François Fillon : y a-t-il eu des pressions ?

Le procès de François Fillon a-t-il résulté de pressions politiques ? Le candidat malheureux à la dernière présidentielle l'a toujours dénoncé. Et cette semaine, le témoignage de l'ancienne patronne du Parquet national financier a semé le trouble. Éliane Houlette a expliqué comment sa hiérarchie a suivi de façon insistante ses investigations. Devant la polémique, elle précise ce vendredi soir que ces pressions ne concernent que la procédure et non le fond du dossier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.