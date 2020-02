VIDÉO - Affaire Griveaux : Pavlenski "surpris d'être remis en liberté"

nNi regret, ni pardon. A sa sortie de garde à vue, c'est un Piotr Pavlenski toujours aussi sûr de son fait et de la justesse de ses agissements qui a fait face à la forêt de micros qui l'attendaient, mardi 18 février. On l'a dit muet devant les policiers, il sera plus prolixe devant les journalistes, mais sans révéler la mécanique et les complicités éventuelles derrière ses agissements. "Je ne dirai rien de ma source", répond-il à une consœur qui lui demande qui lui a fourni les vidéos intimes de Benjamin Griveaux.

D'Alexandra de Taddeo, il n'est guère question non plus, sinon pour l'exonérer tacitement : "J'ai trouvé la source, j'ai tout fait. Vous pourrez le comprendre par la suite. Les policiers ont pris mes ordinateurs et ils le verront". Une prise de position qui va à l'encontre du témoignage de sa biographe, Galla Ackermann, qui rappelait à LCI que "le français rudimentaire" de Piotr Pavlenski l'empêchait de concevoir le texte écrit sur son blog, de même qu'elle ne lui connaissait pas des compétences informatiques qui lui auraient permis "d'ouvrir un site hébergé aux Etats-Unis". Toutefois, elle ne vient pas contredire la version de sa compagne, sortie de garde à vue quelques heures plus tôt, et dont l'avocate, Me Saidi-Cottet, assurait sur LCI qu'elle n'était ni "complice, ni co-autrice, ni victime" dans cette histoire de "kompromat".