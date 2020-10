Affaires de famille : les juges de l'intime

Garde d'enfants, pension alimentaire, répartition des biens... Quand une séparation provoque des désaccords entre ex-époux ou que ça tourne carrément mal, les juges aux affaires familiales doivent arbitrer. Ils entrent dans la vie des familles pour prendre des décisions souvent lourdes de conséquences, qui vont jusqu'au retrait des autorités parentales. Nous avons pu suivre le travail délicat de ces juges de l'intime à Montpellier où six magistrates traitent en moyenne 7 000 dossiers par an.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.