Affaires des écoutes : des avocats sous surveillance qui se disent "scandalisés"

Les investigations secrètes auraient été lancées par le parquet national financier en 2014. A l’époque, le procureur Patrice Amar enquête sur l’affaire "Bismuth", le nom d’emprunt utilisé par Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Les téléphones des deux hommes étaient placés sur écoute par la justice, mais le magistrat soupçonnait une taupe de les avoir informés de ces écoutes. Afin de découvrir l’informateur, toutes les communications de Thierry Herzog sont épluchées. Elles renvoient à des avocats et à des magistrats les relevés de tous leurs appels. Les fadettes sont analysées durant quinze jours. Les ténors du barreau ainsi surveillés se disent "scandalisés". Le résultat de cette surveillance n’a pas été rattaché au dossier de l’affaire "Bismuth", avant d’être classé sans suite, cinq ans plus tard. Aujourd’hui, dans un tweet, Nicolas Sarkozy demande toute la vérité sur les circonstances de ce qu’il appelle "une invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements". Il comparaîtra au mois de novembre pour des soupçons de corruption et de trafic d’influence sur le fond de l’affaire "Bismuth". Le parquet national financier, lui, affirme qu’aucun magistrat n’a été écouté. La disparition du dossier contenant les fadettes des avocats seraient, selon lui, "une erreur purement administrative".



