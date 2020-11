Amour, meurtre et mensonges : les coulisses de l'affaire Daval

L'affaire Jonathann Daval et Alexia Fouillot a interpellé chacun d'entre nous, il y a trois ans. Parce qu'elle est le symbole tragique des violences faites aux femmes. Parce que l'enquête a mis au jour des terribles mensonges de la part du suspect. Et qu'elle a bousculé, parfois mis en cause toute une famille.



Depuis le début de l'enquête, le mari d'Alexia, dont le corps a été retrouvé partiellement brûlé dans un bois, a multiplié les versions. Son avocat promet désormais "la vérité". Depuis octobre 2017 jusqu'à cette première audience qui va s'ouvrir lundi, l'enquête a connu de multiples rebondissements et coups de théâtre.