Attentats de 2015 : retour sur trois jours de sidération

En janvier 2015, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly ont assassiné 17 personnes. Leurs victimes étaient des membres de la rédaction de Charlie Hebdo, des policiers et des otages dans la supérette Hyper Cacher à la Porte-de-Vincennes. Ce carnage a engendré un élan national avec l'expression unanime du refus du terrorisme. Le procès des quatorze accusés, soupçonnés d'être des complices, a été ouvert ce mercredi et va durer jusqu'au mois de novembre. Retour sur ces événements historiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.