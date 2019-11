Attentats du 13 novembre 2015 : quand le procès aura-t-il lieu ?

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 est prévu pour 2021. Il débutera au premier semestre et va s'étaler sur plusieurs mois. Le procès sera hors normes, car il y aura plus de 1 700 parties civiles, près de 300 avocats et quatorze personnes mises en examen.

Depuis ce drame, la menace terroriste est moins élevée, mais elle reste toutefois très forte selon la Direction générale de la sécurité intérieure.