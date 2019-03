VIDÉO - Carlos Ghosn : à quelles règles l'ancien patron de Renault doit-il désormais se conformer ?

Carlos Ghosn a interdiction totale de quitter, même brièvement, le territoire japonais. Ses passeports ont ainsi été confisqués et sont conservés par ses avocats, qui doivent surveiller leur client. L'ex-grand patron n'a pas non plus le droit de rencontrer des protagonistes de l'affaire pour laquelle il est accusé, ni de communiquer par e-mail ou de naviguer sur internet. Pour autant, selon les médias, ce dispositif comporte des failles, dénoncées par les procureurs. Carlos Ghosn pourrait par exemple emprunter le téléphone de sa femme pour se connecter à internet, selon des experts.





Inculpé pour abus de confiance aggravé et des déclarations incomplètes de ses revenus sur les documents remis aux autorités boursières, Carlos Ghosn ne pourra utiliser un ordinateur uniquement de jour et en semaine au bureau de son avocat, sans connexion internet. Il ne pourra se servir d'un téléphone portable que la communication vocale et l'historique de ses appels passés et reçus doit être remis au juge.