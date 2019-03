VIDÉO - Condamnation du cardinal Barbarin : une démission et des questions

Et maintenant ? Au lendemain de la condamnation à six mois de prison avec sursis du cardinal Barbarin, la question de de succession se pose. Si l'évêque a d'ores et déjà annoncé qu'il allait se rendre au Vatican "dans les prochains jours", la décision finale revient au souverain pontife. Reste à savoir quel sera son calendrier.





Condamné jeudi 7 mars pour ne pas avoir dénoncé les actes pédo-criminels d'un prêtre, Philippe Barbarin a annoncé qu'il allait faire appel du jugement. Néanmoins, celui qui est à la fois archevêque, cardinal et primat des Gaules, a annoncé qu'il allait remettre directement sa demande de démission au pape lors d'un tête-à-tête. Une procédure rare : habituellement, lorsqu'un évêque, pour des raisons d'âge, de santé ou personnelles, demande au Saint-Père d'être relevé de sa charge, il en informe d'abord le nonce et la Congrégation pour les évêques, puis le pape, qui tranche en dernier ressort.