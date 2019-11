Condamnation du chauffard de Laon : aurait-il pu être privé de permis à vie ?

En avril 2018, deux enfants avaient été tués par un chauffard récidiviste qui conduisait une voiture de sport. Ce drame a marqué les esprits et a fait la une de l'actualité. Ce jeudi, l'individu a été condamné à trois ans de prison ferme, mais son permis de conduire ne lui a pas été retiré à vie. La famille des victimes, elle, souhaitait une condamnation qui serve d'exemple.



