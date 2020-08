Covid-19 : des passagers de Costa Croisières portent plainte

En mars dernier, le navire de croisières Costa Magica, avec 2 300 touristes à son bord, a erré sans but dans les eaux proches de la Martinique. Touché par le Covid-19, le paquebot s'était vu interdire l'accès à tous les ports lors des escales prévues aux Caraïbes. Un collectif de passagers français a déposé vendredi 180 plaintes, notamment pour "homicides involontaires" contre Costa Croisières. Ils accusent la compagnie maritime de négligences et diverses fautes dans la gestion de la crise sur le navire.



