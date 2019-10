VIDÉO - De 1 à 117, le décompte glaçant des féminicides à l'Assemblée

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - Pour marquer le lancement des discussions sur la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, le député Aurélien Pradié a symboliquement dénombré les 117 victimes de féminicides. Le vote de cette loi doit permettre d'entériner plusieurs mesures décisives comme les bracelets anti-rapprochement.

"En France, en 2019, il faut en moyenne un mois et demie pour protéger une femme. Ce délai est celui des ordonnances de protection et il est inacceptable", a continué Aurélien Pradié pour introduire les grandes causes de cette loi. "Rien ne peut justifier qu'il faille à la République plus d'un mois pour protéger une femme dont la vie est en danger".

La proposition, faites conjointement par le groupe Les Républicains et le gouvernement, est ainsi "de fixer à six jours le délai maximal d'une ordonnance sans dépôt de plainte". L'objectif : que l'ordonnance devienne "ce qu'elle n'est pas encore, un bouclier réel pour une femme en péril", d'après le député. Pour cela, Aurélien Pradié insiste sur la nécessité que les juges utilisent toutes les possibilités de protection qu'offrent déjà la loi, "ce qui n'est pas le cas aujourd'hui". Il rappelle notamment que dans 85% des cas lors du jugement d'une affaire de violences conjugales, "rien n'est dit sur le port d'armes", malgré la possibilité pour les juges de statuer sur leur interdiction pour les conjoints violents.

Faisant régulièrement le parallèle avec l'Espagne, modèle de la France sur la lutte contre les violences faites aux femmes, Aurélien Pradié a du justifier ce choix de six jours. S'il parait ambitieux face au "mois et demie" actuel, nos voisins le font déjà en moitié moins de temps. "Nous avons choisi le délai de six jours parce qu'il nous semble le plus accessible. Les Espagnols le font en 72 heures parce qu'ils ont une juridiction spécialisée", s'est-il défendu.