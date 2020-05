De la prison ferme pour des policiers à Marseille

C'est une décision de justice très rare. Deux policiers ont été condamnés mercredi soir en comparution immédiate à Marseille à quatre ans et à 18 mois de prison. En cause, les CRS auraient violemment interpellé un jeune réfugié afghan qu'ils soupçonnaient de ne pas respecter les règles du confinement. Les faits se sont déroulés le 12 avril dernier sur le Vieux-Port. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.