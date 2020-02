Deux policiers mis en examen pour corruption à Colomiers

Un livreur, contrôlé à plus de 80 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, a été arrêté par deux policiers samedi dernier. Ces derniers lui auraient demandé de l'argent en échange de l'annulation de son PV. L'automobiliste a accepté et leur a donné 400 euros. Mais il a porté plainte avec une preuve des échanges. Le gardien de la paix et le brigadier de police, affectés au commissariat de Colomiers (Haute-Garonne) ont été mis en examen et incarcérés.



