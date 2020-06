Emplois fictifs : des peines de prison pour les époux Fillon

François Fillon a été condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, 375 000 euros d'amende, et dix ans d'inéligibilité. Son épouse Pénéloppe Fillon, elle, est condamnée à trois ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité. Ils doivent également verser près d'un million d'euros de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale en réparation du préjudice.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.