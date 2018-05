Enfant sauvé à Paris par Mamoudou Gassama : que sont les obligations légales des parents ?

Clairement, le père de famille ici incriminé a mis en danger la vie de son fils en le laissant seul à la maison. Pour se justifier, il a livré à la justice une explication pour le moins étonnante : "Il a un peu tardé à rentrer, tout simplement parce que, en sortant du magasin où il allait faire ses courses, il s'est mis en tête de jouer à Pokémon Go, ce qui a pris un peu plus de temps et a retardé d'autant son retour à l'appartement", a détaillé François Molins.





Si l'on regarde les précédents, le juge pour enfants Yves Le Bideau rapporte qu'une mère a été condamnée en 2002 à deux ans de prison avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve pour avoir laissé "son fils à la garde de son nouveau compagnon, alors même qu’elle avait retrouvé l’enfant couvert de bleus une semaine auparavant, après l’avoir laissé sous la seule garde de ce même homme". Trois ans plus tard, une mère "ayant fait vivre ses deux enfants mineurs dans un appartement insalubre, nauséabond, au milieu de poubelles et autres excréments entassés depuis des mois" a été condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve. Dans les deux cas, la mise en danger reposait de manière explicite sur le parent.