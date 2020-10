Enquête sur l'assassinat de Samuel Paty : sept personnes, dont deux ados, présentées à un juge

Après quatre jours d'interrogatoire, les enquêteurs comprennent désormais mieux l'engrenage qui a été fatal à Samuel Paty. Mardi soir, six personnes ont été relâchées, dont la famille de l'assaillant. Les policiers sont convaincus qu'ils n'ont joué aucun rôle dans l'assassinat de l'enseignant et qu'ils ne connaissaient rien des projets criminels d'Abdoullah Anzorov.



En revanche, sept suspects s'apprêtent à faire face au juge. Il y a d'abord le parent d'élève qui s'était filmé pour mener la vindicte contre le professeur. Ce dernier avait d'ailleurs discuté plusieurs fois avec le terroriste les jours précédant l'attentat. On compte également l'ami du professeur, un prédicateur islamiste fiché S, ainsi que deux collégiens de quinze ans qui ont accepté 300 euros de la part de l'assassin pour qu'ils lui désignent sa future victime. Et enfin, trois proches de l'assaillant sont aussi déférés.



