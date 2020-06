VIDÉO - Blessé au visage lors de son interpellation, Gabriel, 14 ans, s'exprime pour la première fois

Il est sorti de l'hôpital vendredi après y avoir passé dix jours. Gabriel, grièvement blessé au visage lors de son interpellation, raconte au micro de Loopsider avoir été frappé à coups de pieds par les policiers. "Il y a une femme qui m’a tenu les pieds pendant qu’un policier me tapait avec la pointe de ses pieds dans le visage", affirme l'adolescent, interpellé dans la nuit du 25 au 26 mai à Bondy (Seine-Saint-Denis) alors qu’il tentait de voler un scooter avec un ami. "La nuit, je n'arrive pas à dormir. A deux heures du matin, ma mère reste avec moi. C'est dur de revoir les mêmes scènes", explique en larmes Gabriel, au lendemain de sa sortie de l'hôpital.

Le jeune garçon souffre d'une fracture maxillaire étendue à l'os de son œil gauche. "L'opération s'est bien passée, a priori il va continuer à pouvoir utiliser son œil", a indiqué Me Stéphane Gas, son avocat. L'adolescent, qui s'est vu prescrire 30 jours d'interruption totale de travail, a été entendu jeudi par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Souffrant de vertiges et d’intenses douleurs, il était pris de vomissements et crachait notamment du sang", selon sa plainte, consultée par l’AFP. "J'avais du sang sur mon visage", dit-il. Il affirme que les forces de l'ordre auraient attendu "plus d'une heure" avant de prévenir les pompiers, qui le transporteront à l'hôpital.