Gestion de l'épidémie de Covid-19 : des perquisitions chez les responsables politiques

La Cour de justice de la République, le CJR, enquête sur d'éventuelles fautes pénales commises par les membres du gouvernement dans la gestion de l'épidémie. Ainsi, une vague de perquisitions a été menée ce jeudi matin au domicile de plusieurs ministres ou anciens ministres. Parmi ces lieux, les domiciles parisien et havrais d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a fait savoir que "cette perquisition s'est déroulée dans une atmosphère polie et courtoise". "La justice est saisie. Elle travaille sereinement" a-t-il ajouté par la suite.



Au total, les domiciles et les bureaux de l'ancien Premier ministre, de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et de l'actuel Olivier Veran, ceux de l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, du directeur général de la santé Jérôme Salomon et la directrice générale de Santé publique France ont été perquisitionnés. Des opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire et qui ont pu surprendre au lendemain de l'interview du président de la République.



