Gestion de la crise du Covid-19 : Édouard Philippe visé par plusieurs plaintes

Une enquête visant Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran, a été ouverte. Sur les 90 plaintes déposées concernant la gestion de la crise du Covid-19, la Cour de justice de la République en a retenu neuf. Celle-ci va enquêter sur un délit : l'abstention de combattre un sinistre. Il est passible de deux ans de prison et d'une amende de 30 000 euros. L'ancien Premier ministre a affirmé qu'il apportera toutes les réponses à la compréhension de son action et de celle de son gouvernement.



