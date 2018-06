Gilbert Collard accusé de viol : "Ma cliente est terrorisée"

Le député apparenté Rassemblement national Gilbert Collard fait l'objet d'une enquête pour viol à la suite d'une plainte déposée le 12 juin à Fréjus (Var). Des accusations fermement démenties par l'intéressé. Le parquet de Marseille a confirmé ce jeudi à LCI avoir reçu la veille "une plainte pour des faits de viol à l'encontre de Me Collard" et annoncé l'ouverture d'une enquête. "J'ai saisi le directeur de la police judiciaire pour enquête", a déclaré le procureur de la République Xavier Tarabeux.





"Ma cliente accuse précisément Gilbert Collard de viol à deux reprises, à un an d'intervalle, au sein de son cabinet à Marseille. Un viol qui aurait été commis en 2006 et un second au cours de l'année 2007", a déclaré à LCI Maître Frédéric Casanova, l'avocat de la plaignante, vendredi 15 juin. A la question de savoir pourquoi sa campagne s'était à nouveau rendu, un an après, au cabinet, il répond : "Elle devait récupérer un dossier, elle ne pouvait faire autrement que de retourner voir Gilbert Collard [l'année suivant le premier viol]."