Grève des avocats : les tribunaux engorgés

Parmi les professions toujours vent debout contre la réforme des retraites, les avocats. Ils sont en grève depuis six semaines et des dizaines de milliers d'audiences ont dû être reportées. Une situation qui agace certains justiciables, car ils pourraient rester en détention ou sous contrôle judiciaire pendant plusieurs semaines, voir un an, en attendant leur jugement.



