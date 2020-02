Grève des avocats : quel impact sur le fonctionnement de la justice ?

Dans toute la France, le nombre d'affaires reportées à une date ultérieure atteint des records. Jusqu'à 90% dans certains tribunaux, avec une nouvelle date parfois fixée à début 2021. Les avocats sont plus déterminés que jamais, mais sont aussi conscients du risque de blocage de la machine judiciaire. Avec le doublement de leur cotisation et la baisse d'un tier de leur pension, ils redoutent la disparition de nombreux cabinets, notamment chez les plus jeunes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de20H du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.